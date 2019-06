Attività antincendio a Menfi, scatta il servizio h 24

È scattato ieri il servizio h 24 per gli uomini impegnati, in provincia di Agrigento, nell'attività antincendio. Gli operatori del servizio anticendio sono impegnati in diverse postazioni, nell'Agrigentino, tutte confermate, e quest'anno nell'area del Magaggiaro, in territorio di Menfi, c'è anche un elicottero che sarà impiegato per gli interventi sia in una vasta area dell'Agrigentino che nel territorio Trapanese.

Arriverà nei prossimi giorni. La fascia occidentale dell'Agrigentino, negli ultimi anni, grazie anche un protocollo promosso dal procuratore, Roberta Buzzolani, ha fatto registrare una drastica riduzione degli incendi. Da 533 ettari del 2017 si è passati a 450 del 2018.

Il dato comprende anche i piccoli roghi. Un dato che premia anche il lavoro svolto dalla procura che con il protocollo ha voluto intervenire soprattutto regolando il primo intervento e le attività immediatamente successive al verificarsi di incendi.

