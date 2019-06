Incidente tra Licata e Ravanusa, ciclista muore travolto da un'auto

Un cinquantunenne, Vincenzo Cappella originario di Adrano, è morto ieri sera dopo un incidente lungo la statale 626, tra Licata e Ravanusa, all'altezza del ponte Lauricella.

Pare che l'uomo sia stato sbalzato dal sellino dopo essere stato colpito in pieno da un'autovettura, una Audi. Un elisoccorso, arrivato da Caltanissetta, ha trasporto l'uomo all'ospedale Sant'Elia. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

