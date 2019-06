Migranti, traffico di esseri umani: 9 i fermati dalla Procura di Agrigento

In due operazioni la Procura di Agrigento ha fermato per traffico di esseri umani 9 persone. L'inchiesta è condotta dalla Squadra Mobile e dalla guardia di Finanza.

In manette sono finiti due tunisini che avrebbero fatto entrare illecitamente in Italia 43 profughi e 7 libici ed egiziani che con un peschereccio di altura hanno rimorchiato al limite delle acque territoriali italiane un barchino con 81 migranti, abbandonandolo in precarie condizioni di sicurezza e fuggendo verso la Libia.(ANSA).

