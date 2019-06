Tentativo di furto a San Leone. Scatta l'inseguimento: un giovane arrestato e un altro in fuga

Due giovani, "armati" di cacciavite, hanno tentato un furto, riuscendo a forzare un'autovettura posteggiata lungo il viale Delle Dune, a San Leone, nei pressi dello stabilimento balneare della polizia.

L'allarme alla sala operativa delle forze dell'ordine, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, è stato dato immediatamente tanto che i poliziotti della sezione Volanti della Questura sono riusciti ad arrivare e a intercettare i due immediatamente.

Un diciannovenne, residente a Canicattì, è stato arrestato per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale mentre un altro, dopo essere stato cercato per l'intera notte, risultava essere in corso d'identificazione. Probabilmente verrà denunciato alla Procura della Repubblica.

