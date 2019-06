Volley, la Seap Aragona ad un passo dalla B1: domani sfida decisiva contro il Grotte

Cresce l’attesa per la sfida di domani sera tra la Seap Aragona ed il Grotte Volley Castellana che vale un’intera stagione. La gara decisiva dei play off per la promozione in serie B 1 si disputerà al PalaNicosia di Agrigento, con inizio alle ore 18.

La serie è in perfetta parità con una vittoria a testa, entrambe ottenute al tie-break e davanti al pubblico di casa. La Seap Aragona, anche oggi, svolgerà un intenso allenamento per preparare al meglio la gara del dentro o fuori. Coach Paolo Collavini ha tutte le giocatrici a disposizione e contro il sestetto pugliese dovrebbe iniziare la partita con la formazione tipo.

Anche il Grotte Volley Castellana, che arriverà ad Agrigento in serata, non ha nessun problema di formazione. L’allenatore Massimiliano Ciliberti avrà a disposizione l’intera rosa per cercare l’impresa di espugnare l’imbattuto campo della Seap Aragona. Gli arbitri della finalissima saranno i calabresi Martina Scavelli di Catanzaro e Raffaele Donato di Lamezia Terme.

Al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento è atteso il grande pubblico. Il PalaNicosia sarà sold out. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook della Pallavolo Aragona a partire dalle ore 17:40.

