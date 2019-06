Pochi dipendenti, a Sciacca tumulazioni soltanto il giovedì

Manca il personale al cimitero di Sciacca e le tumulazioni adesso saranno eseguite soltanto un giorno alla settimana, il giovedì. E' la decisione arrivata dopo tre giorni di stop alle tumulazioni che ha portato ben sette salme in attesa.

Con il custode sono rimasti in servizio soltanto tre unità, una è al lavoro, ma non sufficiente per le tumulazioni e degli altri due impiegati uno è in malattia e un altro in ferie in attesa del pensionamento ormai prossimo.

Danno una mano per le tumulazioni gli addetti al servizio onoranze funebri. Così il dirigente del Comune a capo dei Servizi cimiteriali, Michele Todaro, ha adottato questo provvedimento. Al cimitero, ogni giovedì, andranno due dipendenti comunali a supporto per garantire le tumulazioni.

