Porto Empedocle, sorpreso con oltre quattro chili di droga: arrestato

Un 45enne di Porto Empedocle è stato arrestato ieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di Michele Lo Negro, già conosciuto alle forze dell'ordine per reati in materia di droga.

Gli agenti del commissariato di frontiera di Porto Empedocle, ritenendo che potesse avere un notevole quantitativo di sostanza stupefacente da immettere sul mercato, lo ha sottoposto a controllo.

Lo Negro ha cercato di disfarsi di un grosso involucro di colore marrone lanciandolo sotto un'auto ma la polizia ha lo recuperato. Si trattava di 5 panetti di hashish che sono stati sequestrati.

Gli agenti hanno subito perquisito l'auto e un magazzino nelle vicinanze e nel locale sono stati trovati e sequestrati altri 4 involucri di hashish.

Tutta la droga pesava 4 chili e 290 grammi. Lo Negro è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Agrigento.

