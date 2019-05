Evade i domiciliari per comprare le sigarette: condannato

Cinque mesi e dieci giorni di reclusione per l'accusa di evasione: sono stati inflitti dal giudice monocratico Giuseppe Miceli nei confronti di Mario Lo Zito, 46 anni, pizzaiolo, arrestato il 4 maggio dai carabinieri che lo avevano trovato a spasso, per strada, al Villaggio Peruzzo, non molto distante dalla sua abitazione dove era detenuto per una precedente vicenda giudiziaria di droga.

«Non volevo fuggire, sono sceso per strada perché mi erano finite le sigarette e volevo chiederne due alla vicina». Così, subito dopo l'arresto, Lo Zito, che è stato difeso dall'avvocato Daniele Re, aveva provato a giustificarsi in occasione dell'udienza di convalida, così come raccontato sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

