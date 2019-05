Agrigento, il "Premio Mimosa d'Oro 2019" assegnato a "Medici senza frontiere"

A Claudia Lodesani, presidente nazionale di Medici senza Frontiere Italia, è stato assegnato il "Premio Mimosa d'oro 2019" giunto alla 29esima edizione, promosso dal Centro culturale "Renato Guttuso" di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino.

Al Teatro Pirandello di Agrigento, durante la cerimonia, è intervenuto anche Al Bano che ha animato la serata con i brani più popolari del suo repertorio.

La Mimosa d'oro è stata consegnata, così come riporta Paolo Picone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, dalla presidente Lina Urso Guicciardino e dal Generale di corpo d'armata della Guardia di Finanza, l'agrigentino Ignazio Gibilaro.

