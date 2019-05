"L'ex suocero mi lanciò dalle scale": il racconto di una promessa sposa ad Agrigento

"Ero sulle scale e il mio ex suocero mi ha scaraventato giù ". Sono le parole di una donna che ha subìto aggressioni da parte della famiglia dell'ex fidanzato. L'episodio, il primo, è avvenuto durante il pranzo di Capodanno a casa dei suoceri e da lì un'escalation.

La ragazza, così come riporta Gerlando Cardinale in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, è stata ascoltata al dibattimento, in corso davanti al giudice Alessandro Quattrocchi, contro Calogero Volpe, 54 anni, padre del suo ormai ex fidanzato e mancato marito, accusato di lesioni personali.

