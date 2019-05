Incidente ad Agrigento, giovane sbalza dal suo scooter: non è in pericolo di vita

Un diciassettenne di Agrigento è rimasto ferito dopo un violento scontro tra il suo Piaggio Liberty e una Mazda 3. L'incidente è avvenuto sabato sera all'incrocio fra le vie Simone da Lentini e Stromboli, nel quartiere periferico di Monserrato.

Il giovane ha rischiato grosso ma per fortuna non è in pericolo di vita. Il settantaduenne, seppur sotto choc, si è subito fermato per prestare i primi soccorsi ed ha richiesto l'intervento di un'autoambulanza del 118. Il giovane è stato trasferito al pronto soccorso di contrada Consolida.

L’articolo nell’edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE