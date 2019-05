Emergenze, nell'Agrigentino ora basterà comporre solo il 112

Da martedì sarà attivo, anche in tutto l'Agrigentino, il numero unico per le emergenze 112. Il nuovo servizio prevede l'applicazione «Where are you», gratuita e disponibile su tutti gli App store per smartphone e tablet e prevede anche la possibilità di fare, in particolari situazioni di emergenza o pericolo, una chiamata muta.

A presentate il 112, ieri mattina, in Prefettura è stato il prefetto Dario Caputo. «Migliorerà i servizi resi dalla pubblica amministrazione, ci saranno migliori risposte per il cittadino-utente che si trova in particolare condizione di necessità o addirittura di pericolo - ha detto Caputo - . Si tratta di una modalità molto evoluta, anche dal punto di vista tecnologico che, attraverso applicazioni, chiunque può gratuitamente scaricare consentirà di mettere gli operatori nelle condizioni di localizzare immediatamente e in maniera precisa».

Era il 2010 quando in provincia di Varese, in via sperimentale, veniva attivato il numero unico per le emergenze 112. A distanza di 9 anni, adesso, questo servizio coprirà anche l'Agrigentino.

