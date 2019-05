Incidente sul lavoro a Palma, indagato per omicidio colposo il titolare della ditta

È stato indagato per omicidio colposo il datore di lavoro di Michele Lumia, 57 anni, rimasto vittima dell'incidente mortale sul lavoro.

L'uomo è stato iscritto nel registro degli indagati. A manovrare la ruspa che ha causato la morte del 57enne - come si legge in un articolo pubblicato oggi nel Giornale di Sicilia - sarebbe stato proprio il datore di lavoro: l'imprenditore cinquantaseienne non si sarebbe accorto della presenza del lavoratore. Michele Lumia sarebbe stato raggiunto in pieno busto da un colpo di benna.

