Incidente sulla Palermo-Sciacca, Sambuca piange le sue vittime. Il vicesindaco: "Siamo addolorati"

Sambuca è a lutto per l'incidente che ha causato la morte di Vincenzo Rizzuto e Michele Ferrara. La comunità è scossa per la tragedia, che periodicamente si ripropone, avvenuta in una delle arterie stradali più frequentate dai cittadini.

"La comunità è molto scossa. Domenica, poche ore prima dell'incidente, avevo incontrato Vincenzo Rizzuto, che era un bravo ragazzo. E conoscevo anche Michele Ferrara, un grande lavoratore. È un momento di grande dolore per Sambuca, ma bisogna andare avanti e pregare per loro", ha detto Don Lillo Di Salvo, arciprete di Sambuca.

Tragico incidente sulla Palermo-Sciacca, morto anche il 18enne: due le vittime Michele Ferrara, 50 anni, di Sambuca di Sicilia Ha perso la vita anche Vincenzo Rizzuto di 18 anni Le foto dello scontro I vigili del fuoco durante l’intervento di recupero dei mezzi coinvolti L’intervento dei vigili del fuoco L’intervento lungo la statale 624 Palermo-Sciacca, nel territorio di Sambuca di Sicilia

"È stato un mio alunno - dice il vicesindaco, Giuseppe Cacioppo ricordando Vincenzo- ed era un bravo ragazzo. Adesso siamo tutti molto scossi. Oggi (ndr, ieri per chi legge) le strade erano deserte e la gente è molto turbata a Sambuca per quanto accaduto". Il sindaco di Sambuca, Leo Ciaccio, ha annunciato che nel giorno dei funerali verrà proclamato il lutto cittadino.

