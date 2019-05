Ticket, l'Asp di Agrigento invia 30 mila raccomandate per il recupero delle somme

L'azienda sanitaria di Agrigento ha avviato l'iter per il recupero delle somme dell'esenzione dei ticket per gli anni 2016 e 2017. Presto, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, nelle prossime settimane arriveranno a casa degli agrigentini ben 30 mila raccomandate.

Il recupero dei crediti riguarderà i tickets dei codici bianchi per le prestazioni ricevute dai pronto soccorso dei cinque ospedali dell'Agrigentino e quelli sulle esenzioni di pagamento per le prestazioni specialistiche.

Chi riceverà la comunicazione, se era esente al momento della prestazione o se ha già pagato il dovuto potrà presentare il ricorso in autotutela allegando la documentazione attestante la propria condizione.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE