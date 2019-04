Errati trattamenti medici e chirurgici, chiesti all'Asp di Agrigento oltre 4 milioni di risarcimenti

Ancora una richiesta di risarcimento danni all'azienda sanitaria provinciale a causa di errati trattamenti medico-sanitari-chirurgici. Le ultime, in ordine di tempo, sono due per complessivi 4 milioni e 100 mila euro.

Per la morte di un uomo, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, è stato chiesto un risarcimento danni da 600 mila euro mentre per quella di una donna, per la quale gli eredi ritengono sia stato eseguito un "errato trattamento medico inerente la cura di un nodulo mammario", è stato chiesto un risarcimento danni di 3 milioni e mezzo di euro.

