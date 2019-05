Porto Empedocle, bloccata nave con bandiera liberiana per carenze in materia di sicurezza

La nave Voge Julie battente bandiera liberiana è stata sottoposta a fermo a causa delle numerose gravi carenze in termini di manutenzione della nave e degli equipaggiamenti e per carenze al sistema di gestione della qualità. Il provvedimento di fermo è stato adottato in quanto l’unità navale, dopo una ispezione, effettuata dagli ispettori della capitaneria di Porto Empedocle, in collaborazione con

personale proveniente dalla capitaneria di porto di Trapani, è risultata essere in condizioni sub-standard secondo le normative internazionali per la sicurezza della navigazione.

Al momento la nave è ferma nel porto di Porto Empedocle, in attesa che vengano ripristinati gli standard minimi per poter essere nuovamente autorizzati a navigare. L’unità navale dovrà essere sottoposta ai controlli da parte degli ispettori del registro inglese Lloyd Register, responsabile del rilascio della certificazione di sicurezza.

