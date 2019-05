Scala dei Turchi, arrivano nuove misure di sicurezza e più controlli

Arrivano nuove misure per la sicurezza dei turisti e bagnati alla Scala dei Turchi. Si è svolta una riunione alla capitaneria di porto di Porto Empedocle presieduta dal comandante, capitano di fregata Gennaro Fusco.

Nel corso di detta riunione sono state prese alcune soluzioni per risolvere il problema sicurezza come: la sostituzione dell’esistente recinzione lignea con una più resistente recinzione metallica elettrosaldata da collocare, lato Lido Majata, lungo tutta la linea di confine del cantiere; l’installazione di telecamere di videosorveglianza; la presenza di personale della ditta e dei volontari della protezione civile a presidio delle aree per impedire l’accesso; il pattugliamento ed eventuale intervento da parte di personale militare della capitaneria di porto, dei Carabinieri e la polizia municipale di Realmonte.

A seguito di denunce da parte della ditta incaricata e della protezione civile, sono in corso dal parte del personale militare della guardia costiera e dei carabinieri accertamenti ed indagini per individuare le persone che hanno danneggiato la recinzione, che, una volta identificati, saranno denunciati all’autorità giudiziaria.

Mentre i turisti che continueranno ad oltrepassare le transenne saranno sanzionati per inosservanza delle ordinanze della capitaneria di porto e del sindaco di Realmonte. Già sei turisti sono stati sanzionati da parte dei carabinieri che unitamente alle altre forze di polizia hanno intensificato i controlli.

Tra i presenti c'erano il sindaco di Realmonte Carmelo Zicari, Carmelo Arcieri del servizio regionale di protezione civile per la provincia di Agrigento, Salvatore Farruggio dell’assessorato regionale Territorio e Ambiente, ufficio territoriale ambiente – servizio demanio Agrigento.

© Riproduzione riservata