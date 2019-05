Riapre la discarica Valenti di Sciacca: ma servono interventi

Ieri mattina un primo intervento per ritirare i rifiuti che erano ammassati agli angoli delle strade, situazioni che creavano anche il possibile rischio di un incendio, come accaduto in corso Vittorio Emanuele, e oggi la ripresa del servizio di raccolta dei rifiuti con l'umido.

Sciacca si avvia a superare l'emergenza degli ultimi dieci giorni, ma alcune questioni rimangono sul tappeto come sottolineato ieri anche dal sindaco, Francesca Valenti, durante una conferenza stampa, presenti altri sindaci dei Comuni dell'Ato che confluiscono rifiuti nell'impianto di Salinella- Saraceno.

Il sindaco Valenti ha emesso un'ordinanza per sbloccare la situazione dei rifiuti a Sciacca e riprendere la raccolta a partire da oggi, ma ribadendo che ha atteso fino a ieri «l'intervento della Regione Siciliana in capo a cui - ha detto - è la competenza. Ma non si poteva attendere oltre per i rischi alla salute pubblica», così come scrive Giuseppe Pantano sul Giornale di Sicilia di oggi in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE