Lo investe dopo un litigio: arrestato un imprenditore 32enne nell'agrigentino

Durante un litigio avvenuto per strada a Santa Margherita di Belìce, un uomo ha investito con l’auto il suo contendente, procurandogli lesioni gravissime. Subito arrestato l’autore del grave gesto con l’accusa di “Lesioni gravissime ed omissione di soccorso”, un imprenditore agricolo del luogo, 32 enne.

L’incredibile vicenda è nata da un banale litigio tra la vittima ed il suo investitore, i quali erano entrambi a bordo delle rispettive auto. La lite in questione, avvenuta nel cuore della notte e sorta per motivi futili, ad un certo punto, secondo il racconto di un testimone, ha preso una brutta piega. E proprio l’imprenditore 32 enne, all’improvviso, salito a bordo del suo fuoristrada, ha accelerato bruscamente, travolgendo la povera vittima, un uomo 38 enne.

Una pattuglia dei Carabinieri, in quel momento, stava proprio transitando in quella zona ed è subito intervenuta sul posto, avviando immediatamente le ricerche dell’investitore, il quale nel frattempo si era dileguato, lasciando la vittima a terra sull’asfalto. Grazie alle prime preziose testimonianze acquisite ed al sopraggiungere di altre pattuglie dalla Compagnia Carabinieri di Sciacca, dopo aver attuato una rete di posti di blocco in vari punti del paese, i Carabinieri sono riusciti ad intercettare e bloccare l’auto del fuggitivo, il quale si è arreso e non ha opposto alcuna resistenza.

La vittima invece è stata dapprima trasportata in codice rosso presso l’ospedale di Sciacca e poi elitrasportato presso una struttura ospedaliera di Palermo, dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

Dopo aver stretto le manette ai polsi dell’investitore, i Carabinieri della Stazione di Santa Margherita di Belice, su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, lo hanno subito trasferito agli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata