Agrigento, bimbo di 8 anni si allontana dalla famiglia e si perde: trovato dai poliziotti

Lieto fine per un bambino di 8 anni di Linosa che ieri in città con la sua famiglia, intorno alle 14, si era allontanato. È stato ritrovato dagli agenti della Squadra Mobile in Via Atenea mentre camminava con lo sguardo smarrito.

Due poliziotti, in servizio di prevenzione, hanno visto il piccolo che, giunto in prossimità dell’agenzia del “Monte dei Paschi di Siena”, cercava, visibilmente spaesato, la direzione in cui andare.

I poliziotti, lo hanno avvicinato, rassicurato e giocato con la palla. Insieme al bimbo hanno percorso a ritroso il tragitto attraversato dal minore, arrivando fino all’abitazione dove il bambino alloggiava con la famiglia.

Proprio in quel momento sono sopraggiunti il nonno, la zia ed il papà del piccolo che lo stavano cercando.

Questa mattina il bambino, accompagnato dal papà e dal nonno, si sono recati in Questura per ringraziare gli agenti della Squadra Mobile e i poliziotti hanno voluto donare al piccolo un cappellino della Polizia di Stato, ricevendo in cambio la promessa che non si allontanerà più arbitrariamente dai propri cari.

