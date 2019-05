Accedono alla Scala dei Turchi di Realmonte, prime multe ai trasgressori

Potrebbero essere i primi di lunga serie. Se non si registrerà un'inversione di tendenza, le multe - per aver violato l'ordinanza che impone il divieto d'accedere in quella determinata area - continueranno a fioccare. Perché uno soltanto è l'obiettivo da garantire: la sicurezza pubblica.

I carabinieri della stazione di Realmonte - su disposizione del comando provinciale dell'Arma - continueranno infatti a monitorare l'area della Scala dei Turchi: quella dove, in via precauzionale, è stato collocato uno steccato che impedisce d'accedere. Divieto che però - per come documentato dall'associazione «MareAmico» lo scorso primo maggio - viene sistematicamente violato.

E domenica scorsa, i carabinieri - dopo essersi appostati - hanno sorpreso e multato un gruppetto di turisti: violando il divieto erano riusciti a intrufolarsi nell'area interdetta della Scala dei Turchi. Sei - complessivamente - le persone che sono state bloccate. Tutte sono state multate.

