Topo scorrazza in ospedale a Sciacca, scatta la derattizzazione

Un topo nel reparto di Ortopedia dell'ospedale «Giovanni Paolo II» di Sciacca. È scattato alle 13 di ieri un intervento urgente di derattizzazione presso il presidio ospedaliero con il personale specializzato del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento.

Il raggio d'azione, secondo quanto reso noto dall'Asp, è stato concentrato presso il reparto di Ortopedia del nosocomio dove, peraltro, è in corso un intervento di sanificazione. «Il tempestivo protocollo, ad integrazione delle consuete e programmate operazioni, viene da prassi reso necessario nella situazione in cui, a seguito di episodi accidentali come quelli che possono verificarsi quando una struttura insiste in una zona di aperta campagna, si rileva la presenza di un roditore all'interno dei locali».

È quanto è stato comunicato dalla direzione generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, aggiungendo che «uomini e mezzi Asp sono all'opera per far sì che l'intervento di sanificazione e derattizzazione arrechi minori disagi possibili all'utenza nell'intento di conservare la perfetta salubrità ed il confort degli ambienti».

