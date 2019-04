La morte di Giuseppe ad Agrigento, tre dipendenti dell'Anas sotto processo

Morì per colpa di una strada sconnessa a causa di lavori non segnalati. Per questo motivo 3 dipendenti dell'Anas, sotto accusa per omicidio colposo, sono stati rinviati a giudizio.

L'inchiesta - come si legge in un articolo a firma di Gerlando Cardinale - fu aperta dopo l'incidente stradale di via Passeggiata archeologica, avvenuto il primo ottobre del 2017, in cui perse la vita il diciassettenne Giuseppe Barbato, di Porto Empedocle, a bordo di uno scooter.

La famiglia del giovane si è costituita parte civile. In caso di condanna degli imputati, otterranno il risarcimento.

