Rimossi alberi e pericoli, tolti i divieti a Eraclea Minoa

Con la rimozione degli alberi abbattuti dal mare e disseminati lungo il litorale è stata messa di nuovo in sicurezza la spiaggia di Eraclea Minoa e sono stati revocati i divieti che ne vietavano l'accesso. A comunicarlo ieri su Facebook al termine dei lavori è stato il sindaco di Cattolica Eraclea Santino Borsellino.

Una boccata d'ossigeno per le strutture ricettive: ha già riaperto i battenti l'Eraclea Minoa Village, l'unico camping che durante la stagione estiva dà lavoro almeno a una ventina di giovani. «Sono lieto di comunicarvi - ha scritto il primo cittadino - che, tramite ordinanza in concomitanza con gli enti competenti, è stato revocato il divieto per la fruibilità della pineta e delle vie di accesso per la spiaggia di Eraclea Minoa. Come promesso, abbiamo fatto il possibile per cercare di rendere sicura la pineta e la spiaggia così da rendere possibile la fruizione e riprendere l'attività per i lidi e ristoranti presenti. Abbiamo ottenuto questa piccola vittoria. Noi, come sempre - ha sottolineato - facciamo il possibile per far godere di questa bellezza i nostri cittadini e turisti. Il dialogo e le sollecitazioni alla Regione Siciliana ed agli assessorati competenti, continuano. Non molliamo e non perdiamo la speranza».

