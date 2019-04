Agrigento, scontro tra due auto: estratti dalle lamiere due anziani

Scontro, poco dopo mezzogiorno, in via Luca Crescente ad Agrigento. Due uomini anziani a bordo rispettivamente di una Fiat Panda e di una Volkswagen Passat si sono scontrati. Entrambi sono rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo di una Fiat Panda. Per estrarre i due conducenti feriti è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno affidato i due feriti alle cure dei sanitari del 118.

Da una prima ricostruzione sembra che i due anziani non abbiano riportato gravi lesioni. Entrambi sono stati trasportati a bordo die due ambulanze, al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure e per gli accertamenti del caso.

Intanto gli agenti della polizia municipale hanno effettuato i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente.

