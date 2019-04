Riapre la Provinciale 2A, ma non alle bici

Dopo i lavori di manutenzione straordinaria, da ieri mattina è stata riaperta al traffico la Provinciale 2-A Bivio Piano Gatta - Montaperto - Giardina Gallotti. Il settore Infrastrutture stradali dell'ex Provincia, con propria ordinanza, ha disposto la riattivazione della strada che da mesi era interessata da lavori di manutenzione straordinaria per la rimozione di frane e altre condizioni di pericolo.

Oltre alla riapertura, con la stessa ordinanza è stato imposto il limite massimo di velocità a 30 km/h per autoveicoli e motocicli, e ribadito il divieto di transito alle bici su tutto il tracciato ed in entrambe le direzioni. Ciò in considerazione sia delle pendenze e della tortuosità della Provinciale 2-A, sia delle non perfette condizioni del manto stradale nei tratti non interessati dalle manutenzioni che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei ciclisti.

Oltre a questa sono numerose le strade provinciali sulle quali è stato apposto il divieto di transito alle biciclette per gli stessi motivi, e anche per in seguito alle continue richieste di risarcimento danni per cadute, vere o presunte, riportate da ciclisti.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE