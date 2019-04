Frana ad Agrigento, via ai lavori sul costone di Vincenzella

Appena 7 giorni addietro il presidente della Regione, Nello Musumeci, annunciava che i 300 mila euro per un intervento di somma urgenza sul costone di Vincenzella, chiesti dal sindaco Ida Carmina, erano stati concessi. A stanziarli era stato il dipartimento della Protezione civile della presidenza della Regione Siciliana, guidato da Calogero Foti. A Porto Empedocle, adesso, è tutto pronto.

I lavori - affidati alla ditta «Co.Fer srl» di Mussomeli - sono pronti a partire. E dovrebbero farlo oggi. «Abbiamo trovato la possibilità di dare immediatamente risposta alle 50 famiglie che sono state coinvolte dalla frana del costone di via Lincoln - ha spiegato il sindaco di Porto Empedocle, Ida Camina, - . Cominceremo i lavori con una velocità di risposta inusuale, considerato anche il fatto che siamo un Comune in dissesto. Un plauso va fatto al mio ufficio tecnico - ha detto, chiaramente, il sindaco di Porto Empedocle - e anche all'ingegnere Puccio che, a titolo volontario, si è prodigato, mettendo a disposizione la sua professionalità per il bene di questo paese».

