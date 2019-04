Università di Agrigento, arriva la prima riunione del Cda: le nomine

Si è riunito per la prima volta il Consiglio d'amministrazione del Consorzio universitario «Empedocle». La riunione è stata voluta per discutere dello stato attuale delle diffide nei confronti dei soci morosi e sulle iniziative da intraprendere e sulla richiesta del Polo territoriale in merito all'ospitalità dei docenti.

Sono stati nominati: Giovanni Di Maida, quale vice Presidente in rappresentanza dei soci ed Enrico Napoli, in rappresentanza dell'Università degli studi di Palermo. Per quanto riguarda la presidenza del Cua, sembra che il riberese Nenè Mangiacavallo, possa ricoprire questa importante carica. La nomina gli dovrebbe essere conferita dalla Regione Siciliana, direttamente dall'assessore regionale Roberto Lagalla.

L’articolo nell’edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE