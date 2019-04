Rifiuti e manifesti illegali, raffica di multe ad Agrigento

Ventidue multe per altrettanti incivili, sorpresi ad abbandonare i rifiuti in ogni angolo della città, e 25 sanzioni per quanti hanno piazzato manifesti e adesivi su aree pubbliche o private o posizionato le cosiddette «vele» pubblicitarie.

La polizia municipale di Agrigento, come riportato nel Giornale di Sicilia in edicola, sta provando a riportare la città al decoro. Il nucleo controllo impianti pubblicitari, nelle ultime ore, è dunque tornato a stringere la morsa. E i risultati non si sono fatti attendere.

