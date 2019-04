Ruspe in azione a Licata, demolizioni anche nelle zone interne

Continuano le demolizioni a Licata. Le ruspe sono in azione anche nelle aree interne: in via Nestore Alotto, in contrada Cappuccini, nei pressi dell'antico cimitero, e in contrada Calandrino dove il vincolo è il rischio idraulico.

Autorizzate demolizioni anche nelle contrade Gallo d'Oro e Giummarella dove il vincolo non è, appunto, dell'inedificabilità assoluta. Gli abbattimenti sono iniziati il 20 aprile del 2016 e da allora non si sono più fermati. Sono più di 200 gli immobili abusivi demoliti.

L’articolo nell’edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE