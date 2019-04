Rotonda pericolosa sulla statale 640 nell'Agrigentino, nuovo tamponamento

Non è il primo, anzi. E non sarà certamente nemmeno l'ultimo. La statale 640, nel senso di marcia Caltanissetta-Agrigento, all'altezza della rotonda San Pietro, laddove c'è il cartellone con il volto degli scrittori, si conferma essere sempre più pericolosa. Anche perché a quella strettoia che immette da un lato sulla strada provinciale che conduce su via Papa Luciani e dall'altro lungo il tratto non raddoppiato della statale 640, i mezzi - nonostante le bande rumorose sull'asfalto - arrivano ad elevata velocità.

Ieri mattina, dopo un violento tamponamento, tre persone sono finite al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Per fortuna, nessuno dei tre feriti è risultato essere in pericolo di vita. Sulla statale però, a causa di quell'incidente stradale, è scoppiato l'inferno: il traffico - all'altezza della rotonda San Pietro - è letteralmente andato in tilt.

Il tamponamento si è innescato fra un furgone Fiat Ducato e una Dacia Duster. Un impatto violentissimo che ha devastato il suv che è praticamente finito contro la massicciata che compone la rotonda «Degli Scrittori».

