Agrigento, alberi tagliati e strada asfaltata: la Via Esseneto torna a "respirare"

La Via Esseneto torna a essere una strada e non più una pista da motocross. Sono stati tagliati 14 pini posti sul lato della strada, tirate via le radici che avevano invaso la carreggiata e sistemato il manto stradale.

"La sicurezza prima di tutto. Da oggi la piantumazione di nuovi alberi, scelti in modo più oculato. Non è la scelta odiosa e arbitraria di un sindaco malvagio che odia gli alberi, ma l'avvio di una serie di atti urgenti da parte di un'amministrazione che ha valutato pro e contro della presenza estesa e diffusa di problemi causati dall'apparato radicale degli arbusti e attuato la classificazione di ogni albero a rischio cedimento» - ha spiegato ieri il sindaco Lillo Firetto - . "Abbiamo messo in sicurezza più aree della città e ora della Villa Bonfiglio. Oggi (ieri ndr.) sono stati messi a dimora cinque alberi che abbelliranno senza creare problemi neanche in futuro".

