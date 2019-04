Sciacca, liberati trenta cardellini: denunciati due palermitani

Avevano piazzato una rete in contrada Muciare, a Sciacca, legato due cardellini che facevano da richiamo e già preso altri 32 esemplari di questa specie protetta.

Due palermitani in trasferta a Sciacca sono dovuti tornare nella loro città senza l'auto perché gli agenti del locale commissariato di polizia gli hanno sequestrato anche questa, una Punto, sprovvista di assicurazione. Il blitz che ha consentito di bloccare i due, di 50 e 60 anni, è stato svolto da un gruppo di agenti che sta effettuando vari servizi di controllo del territorio e portato a termine una serie di risultati in diversi settori. Ieri hanno notato strani movimenti nella contrada Muciare osservandoli dal belvedere delle terme.

Gli agenti si sono avvicinati a quella zona sorprendendo i due palermitani con tutta l'attrezzatura che avevano messo in campo, in particolare una rete, ed i cardellini che fungevano da richiamo per gli altri uccelli. La polizia ha sequestrato tutto e mentre un gruppo di agenti ha proceduto agli atti per la denuncia dei due palermitani, per bracconaggio e maltrattamento di animali, altri sono tornati in contrada Muciare per liberare gli uccelli, aprendo la gabbia nella quale erano stati collocati.

