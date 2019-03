Sciacca, riaperto il corso Vittorio Emanuele: ma i lavori continuano

Riaperto al transito ieri mattina il corso Vittorio Emanuele, a Sciacca, ma i lavori per riparare tutti i guasti all'impianto fognario che hanno determinato anche il cedimento della strada in via Eleonora D'Aragona non sono stati completati. Si continuerà a lavorare.

«È stato riparato un guasto - dice l'assessore comunale ai Servizi a rete, Carmelo Brunetto - ma ci sono ulteriori interventi da compiere a valle della piazza Scandaliato dove c'è un “salto” della condotta fognaria. Si procederà, intanto, al decespugliamento e alla scerbatura della zona che è di proprietà comunale e poi alla sistemazione della condotta fognaria con collocazione di blocchi in calcestruzzo. Contiamo di completare l'intervento entro Pasqua».

I lavori vengono eseguiti dal gestore idrico, Girgenti Acque, tramite una propria impresa, anche attraverso una video ispezione della condotta per verificare un eventuale collegamento con il sottostante tratto di via Eleonora D'Aragona.

