L'addio a Salvatore e Ylenia, a Ravanusa silenzio e dolore

Silenzio assoluto e dolore per l'addio a Ylenia Giurdanella, 20 anni e del fidanzato Salvatore Calafato di 23 anni, vittime di uno scontro automobilistico avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì scorso.

Oltre un migliaio di persone hanno dato l'addio ai due giovani. Paese in lutto, negozi e bar con saracinesche abbassate. Nello scontro automobilistico è rimasta coinvolta anche una donna di 40 anni residente a Campobello di Licata che al momento è ricoverata in prognosi riservata al Barone Lombardo di Canicattì. Durante l'omelia, l'arciprete don Mario Polisano, ha rivolto parole di conforto verso le famiglie dei due ragazzi. In particolare nei confronti della madre di Ylenia, che nel 2005 aveva perso il marito, anche lui in un incidente stradale.

