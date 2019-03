Centro storico di Agrigento, nuovo blitz anti-droga: denunciati due extracomunitari

Sono stati individuati e bloccati a pochi passi da una chiesa mentre spacciavano droga ad agrigentini e non. Denunciati nella serata di venerdì due giovani due giovani extracomunitari dai poliziotti della sezione Volanti della Questura e i vigili urbani. Lo smercio avveniva fra piazza Ravanusella e via Atenea, passando per le vie Vallicaldi, Boccerie e Cannameli.

I due presunti spacciatori - originari di Mali e Gambia, rispettivamente di 23 e 19 anni - sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. I due inoltre non avevano il passaporto con se e non è escluso che vengano espulsi.

L’articolo nell’edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE