Auriemma, ex questore di Agrigento: "Provincia con tanta gente perbene"

«È una provincia che ha tutte le carte in regola per poter affermare la solidità, la serietà delle tante persone perbene, spesso nascoste o superate dal malaffare. Perché Agrigento ha tante persone perbene. Ho avuto il piacere di conoscerne tante: lavoratori, imprenditori, persone del mondo dell'università, che sono contento che è rimasta ad Agrigento, del mondo dell'arte, della scienza. Ci sono delle grandi professionalità e io sono convinto che bisogna insistere su questo. La scommessa la vinceremo».

Lo ha detto, ieri mattina, al momento del commiato da Agrigento, il questore Maurizio Auriemma che è stato trasferito e che martedì prenderà servizio a capo della Questura di Bergamo.

«Il capo della polizia, il prefetto Franco Gabrielli, quando è venuto alla Valle dei Templi ha detto a chiare lettere: la battaglia è stata contornata da tanti successi per la lotta alla mafia, ma sicuramente non è vinta. Bisogna cambiare - ha sottolineato, ancora una volta, il questore di Agrigento - i comportamenti, cambiare il modo di essere nei confronti del prossimo e nei confronti della società. Ringrazio gli uomini e le donne della polizia di Stato e sono certo che Rossella Iraci, che da martedì è il questore di Agrigento, farà meglio e continuerà nell'opera affidata: poter garantire solidarietà in questo paese».

