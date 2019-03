Inchiesta "Kerkent" ad Agrigento, il boss Massimino resta in carcere

Antonio Massimino deve rimanere in carcere. È quanto deciso dai giudici del Riesame. Per l'accusa, il cinquantunenne capomafia di Villaseta avrebbe messo in piedi la nuova famiglia mafiosa dopo avere scontato la seconda condanna rimediata nell'ambito dell'operazione "San Calogero".

Le accuse, così come riporta Gero Tedesco in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, vengono ritenute dallo stesso Massimino infamanti, difendendosi veementemente davanti al gip.

La decisione dei giudici del Riesame è però inequivocabile.

