Licata, lavori nelle spiagge per migliorare l'illuminazione

Si inizia a pensare alla stagione balneare a Licata. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pino Galanti, interverrà a breve per sistemare le vie di accesso alle spiagge ed eseguire la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica.

È stato stabilito nel corso del confronto tra amministrazione comunale ed i titolari degli stabilimenti balneari di Licata.

«In merito alla sistemazione e alla pulizia delle strade d'accesso alle località balneari e alle strade costiere - si legge in un comunicato stampa a firma di Angelo Biondi - si è stabilito di procedere ad una serie di piccoli interventi di manutenzione straordinaria, tesi principalmente a metterle in sicurezza il fondo stradale e consentire una meno difficoltosa viabilità. Sulla pubblica illuminazione delle zone costiere, preso atto del lavoro di monitoraggio svolto dagli uffici comunali preposti che è servito a dare il quadro della situazione di ogni singola zona, è stato garantito un celere intervento teso a ripristinare il maggior numero possibile di punti luce in modo da ottenere, quanto meno, un'accettabile illuminazione di tutte le località in questione».

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE