In auto con la marijuana, fermato un uomo a Licata: coltiva piante di cannabis in casa

È stato trovato a bordo di una Bmw con addosso marijuana in corso Italia, a Licata. La polizia ha arrestato G. A., di 21 anni, accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione dell'auto, con tre persone a bordo, è stato trovato un involucro in plastica contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di 67 grammi. G. A. ha dichiarato agli agenti che la droga era sua.

È così scattata la perquisizione nell’abitazione del ventunenne, dove i poliziotti hanno trovato all’interno di una camera da letto, una tenda termica con chiusura a cerniera utilizzata come serra, dotata di impianto di riscaldamento e illuminazione e di sistema di aerazione dove c'erano nove vasi in cui erano coltivate piante di cannabis. È stata trovata anche una bilancia digitale per la pesatura dello stupefacente usata per il confezionamento delle dosi da spacciare.

Il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.

