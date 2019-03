Viaggia in auto con un panetto di hashish, arrestata 37enne a Sciacca

Una donna di 37 anni è stata arrestata a Sciacca per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di una casalinga fermata in automobile, nel centro storico, da una pattuglia della Compagnia dei Carabinieri impegnata in un posto di blocco.

La donna, vedendo i poliziotti, ha effettuato delle insolite manovre ed è scattato immediatamente l’alt. I militari dell’Arma, dopo essersi fatti consegnare i documenti d’identità dalla conducente, hanno deciso di approfondire le verifiche e di effettuare una perquisizione.

E proprio durante un controllo, nella parte sottostante ad un sedile sono state trovate alcune stecchette di hashish del peso di circa 10 grammi ed oltre 2 grammi di eroina. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, all’interno di un armadio della camera da letto della donna, i militari hanno scovato anche un panetto di hashish del peso di circa un etto, per il quale la casalinga non ha saputo fornire alcuna giustificazione.

A quel punto, sono subito scattate le manette ai polsi della 37 enne, già nota alle forze dell’ordine. La droga sequestrata, se ceduta al dettaglio, avrebbe potuto fruttare alcune centinaia di euro. L’autorità giudiziaria ha subito disposto la misura degli arresti domiciliari.

