Sarà girato a Sciacca il film «Sicilian Holidays», protagonista Claudia Gerini

«Nino, prepara le cose più buone, non vedo l’ora di venire nel tuo ristorante di Sciacca a mangiare le cose più buone». A pronunciare questa frase, in un video pubblicato su Facebook, Claudia Gerini, e nelle stesse ore è stato l’assessore comunale al Turismo di Sciacca, Sino Caracappa, a confermare che sarà lei la protagonista del film «Sicilian Holidays», che sarà girato a Sciacca tra settembre e ottobre 2022.

Sciacca diventerà il set di un lungometraggio cofinanziato dalla Sicilia Film Commission e che vede in campo anche il produttore americano Adam Leipzig. Quest’ultimo è stato pochi giorni fa in municipio a Sciacca con la regista, Michela Scolari, e il produttore italiano, Igor Romagnoli. Nel video pubblicato su Facebook ci sono anche la regista e il produttore italiano. «Questo progetto nasce come un omaggio alla Sicilia – ha detto, a Sciacca, Michela Scolari – che da sempre è la protagonista del gran tour di stampo europeo in Italia. Una terra che ha dato tanto all’Italia nel mondo e il titolo in italiano del nostro lavoro è Sciacca».

Dallo stretto riserbo che è stato imposto - sulla trama del film e sul cast - trapela una notizia: che assieme a Claudia Gerini reciterà la figlia, Rosa Enginoli.

