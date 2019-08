Mafia, in uscita a settembre il nuovo film-inchiesta sul giudice Livatino

Nuovo film in uscita a settembre del regista Francesco Millonzi dedicato al giudice Rosario Livatino. Il film dal titolo "Sub tutela dei, il giudice beato" racconta la vita, la beatificazione oltre alla cronaca dell’uccisione del magistrato assassinato dalla mafia. Filo conduttore del film- inchiesta il racconto da parte di personaggi che hanno conosciuto il giudice: magistrati, giornalisti, parenti, ex compagni di scuola, ex insegnanti, uomini del clero.

All’interno del film è anche inserito un piccolo servizio dedicato al giudice Antonino Saetta, con l’intervento del figlio Roberto, che racconta la morte del padre e del fratello uccisi dalla mafia il 25 settembre del 1988.

Le riprese sono state effettuate tra Canicattì, Arigento, Catania e Palermo. "Questo film - dice il regista Francesco Millonzi - deve servire per risvegliare le coscienze e fare riflettere sui valori dell’onesta, in quel seme che ha piantato chi ha donato la vita per la nostra libertà, che oggi, sia albero con forti radici per le nuove generazioni nel combattere il crimine organizzato, abbattendo tutti i muri, come quello dell’omertà e della violenza, che ogni giorno affligge sempre più questa società".

