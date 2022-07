L’Akragas annuncia l’ingaggio dell’attaccante Gaston Semenzin, reduce dalla positiva stagione in Serie D con la maglia del Città di Fasano. E’ nato a Cordoba nel 1998, predilige giocare da seconda punta e può anche ricoprire il ruolo di esterno sinistro. In Italia ha giocato anche nella Reggiomediterranea, squadra calabrese del campionato di Eccellenza, collezionando alla fine 17 presenze (13 da titolare), segnando 6 gol e fornendo tantissimi assist ai compagni di squadra. Gaston Semenzin è alto un metro e 80 ed ha anche la nazionalità italiana. Gaston Semenzin ha discendenti italiani (i nonni emigrarono dal Veneto negli anni quaranta). E’ un giocatore che fa della rapidità il proprio punto di forza ed è molto abile nell’attaccare la profondità. E’ cresciuto calcisticamente nell’Instituto AC Cordoba, squadra della Seconda Divisione argentina, la stessa in cui è cresciuto Paulo Dybala. Poi è approdato in Spagna per vestire la maglia del Club Deportivo Alcalà. Semenzin è il quarto argentino nella rosa a disposizione di mister Terranova: si aggiunge al riconfermato Pavisich e ai nuovi arrivati Briones e Barrera.

