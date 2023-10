Il Trapani vince il derby sul campo dell'Akragas, a decidere un rigore di Cocco

Il Trapani batte l'Akragas 1-0 in trasferta con una rete di Cocco al 42esimo del primo tempo, nel derby valevole per la quinta giornata del campionato di Serie D girone I. I granata restano a punteggio pieno. Primo tempo equilibrato almeno fino al 40’, quando l’arbitro, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, assegna un rigore al Trapani.

Dopo una serie di rimpalli in area Akragas, Cocco nel tentativo di conclusione calcia a botta sicura verso la porta ma un difensore dei padroni di casa interviene a gamba tesa prendendo sia la palla che il piede dell’attaccante granata. Non ci sono dubbi, per il direttore di gara Migliorini di Verona è rigore, nonostante le forti proteste della squadra di casa. Dal dischetto trasforma lo stesso Cocco con palla alla sinistra, dove Sorrentino non ci arriva pur intuendo la traiettoria.

Per il resto è l’Akragas a fare la partita, anche senza mai essere pericolosa, con il Trapani pronto a ripartire senza mai tirare in porta. I biancazzurri hanno messo in difficoltà, nei primi 45', solo una volta i trapanesi, con Di Mauro che in percussione ha costretto Ujkanj ad una parata a terra in due tempi.

Nella ripresa l’Akragas prova a fare la partita, ma il Trapani ci prova pure ma in realtà nessuna delle due squadre ha occasioni limpide almeno fino all’80’, quando Sanseverino è espulso per doppia ammonizione e sulla punizione c’è una traversa granata, bissata all’83’. Alla fine vince il Trapani, decide un rigore. Per il resto, leggasi gioco, c’è ancora tanto da lavorare.