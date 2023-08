Alessia Russo in finale ai Mondiali di calcio, il nonno era di Aragona

L’Inghilterra continua il suo sogno ai Mondiali di calcio femminili e grazie al 3-1 nella semifinale all’Australia sfiderà domenica 20 agosto la Spagna per il titolo. C’è lo zampino di Alessia Russo nel successo sulle padrone di casa. L’attaccante, che ha ha firmato la terza rete della nazionale britannica, ha un legame con la Sicilia: suo nonno Alfonso, originario di Aragona, emigrò in Inghilterra negli anni Cinquanta

Il suo bottino in nazionale cresce a 14 reti (tre in questo mondiale) in 28 presenze. In precedenza ha aperto le marcature con la Cina nel 6-1 con la quale l’Inghilterra ha vinto all’esordio iridato. Decisiva la rete alla Colombia nel 2-1 che ha consentito il passaggio ai quarti di finale. Classe 1999, lo scorso anno Alessia Russo è stata protagonista del successo agli Europei della sua nazionale: quattro reti di cui una nella semifinale alla Svezia.

La famiglia di Alessia Mia Teresa Russo (questo il nome completo della calciatrice) è di origini siciliane. Nonno Alfonso Russo si trasferì oltre Manica dopo aver conosciuto in Italia Patricia, una giovane inglese che si trovava a Roma in gita scolastica. Ebbe tre figli: Teresa, Mario e Lisa. Nonno Alfonso era tifoso del Manchester United. Anche il padre di Alessia, Mario, ha giocato a calcio indossando la maglia della Metropolitan Police in un campionato nazionale riservato alla polizia inglese.