Da Palermo a Caracas: la calciatrice Pamela Conti racconta la sua storia di riscatto

Un incontro è in programma domani a Menfi tra Pamela Conti, commissario tecnico della Nazionale venezuelana di calcio, i vertici della Sicilia Football Association, i rappresentanti dello sport e le associazioni venezuelane del territorio. Il tutto all’insegna dello sport, dell’integrazione e dell’identità siciliana. L’appuntamento è fissato al Maharìa (Casa Planeta), in via Santi Bivona 13, domani (28 dicembre) alle 11.

Pamela Conti, allenatrice ed ex giocatrice, adesso al vertice della nazionale femminile «vinotinto», presenterà la sua storia di riscatto sociale e sportivo, da Palermo a Caracas. La Nazionale siciliana, con il segretario generale Fabio Petrucci, il responsabile dell’area tecnica Gerolamo Di Giovanni e una delegazione di calciatori impegnati nello storico debutto alla Antudo Cup, presenteranno il progetto identitario per lo sviluppo del calcio e dei calciatori siciliani nonché l’avvio della fase costituente della selezione femminile.

Interverranno Vito Alesi, allenatore Uefa B coach e i rappresentati della comunità italo-venezuelana. Modererà Dario Vetrano di Nuovo 15 Settembre.

