Un gol per tempo e il Pro Favara si porta i tre punti da Palermo contro la Parmonval

Si cercava una vittoria scacciacrisi in casa Parmonval, dopo le ultime tre sconfitte consecutive, ma invece è arrivata la quarta. Era stato chiaro e sintetico mister Aprile nell’immediata vigilia della gara contro il Pro Favara, valida per il campionato di calcio di Eccellenza: «Spero di ritrovare la mia “squadra”, perché senza unità non si va da nessuna parte». La Parmonval non si è però ritrovata.

Profezia che l’allenatore della Parmonval, ha indovinato, avendo visto solo nel secondo tempo contro la capolista Canicattì, la compattezza e l’umiltà che aveva portato nel girone di ritorno, undici risultati utili consecutivi, frutto di otto successi e tre pareggi. La Parmonval, nella gara con il Pro Favara, ha nuovamente sottolineato errori difensivi e offensivi, e da non giustificare neanche con le mancanze di alcuni giocatori. Tanti i singoli sottotono, che non hanno mai trovato la scintilla giusta per accendere una partita rimasta sempre nei margini. Il Pro Favara, col minimo sforzo ha ottenuto il successo, che gli permette di rientrare a pieno titolo nella zona play-off.

Pronti e via, è del capitan Rappa, tra i pochi ispirati e sempre punto di riferimento, a provare un tiro angolato senza successo. Al 12’ la Parmonval protesta per un presunto calcio di rigore ai danni di Caronia B., ma il direttore di gara è di altro parere. Al 23’ vantaggio del Pro Favara, grazie a uno svarione difensivo, è lesto Passewe Morris a mettere facile facile, in rete. Nella ripresa mister Aprile prova a rivitalizzare la squadra, ma la musica non cambia e gli ospiti trovano il raddoppio al 29’; da azione di calcio d’angolo, Gambino si trova in area una palla, soltanto da mettere nel sacco.

Parmonval-Pro Favara 0-2

Marcatori: pt 23’Passewe Morris, st 29’Gambino

Parmonval: Cusimano, Corrao, Cincotta, Tarantino I., La Mattina, Mansueto, Serio, Morello (45’st Montemedio), Marchese (4’st Gatto, 27’st Famà), Rappa, Caronia B., (4’st Carioto). A disp.: Brocco, Caronia D., Miranda, Calandra, Favata. All.: Aprile

Pro Favara: Sendin, Marchica, Fragapane, Marino, Benivegna, Buscarino (28’st Giuffrida), King, Aureliano, Gambino (47’st Rinoldo), Passewe Morris (33’st Cammilleri), Bamba. A disp.: D’Andrea, Rizzo, Castronovo. All.: Tudisco

Arbitro: Naselli di Catania.

