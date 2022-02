L'allenatore Anastasi questa volta non si ferma, dimissioni irrevocabili dall'Akragas

La Società SSD Akragas 2018 informa di aver ricevuto questa mattina le dimissioni irrevocabili dell’allenatore della prima squadra Giuseppe Anastasi per motivi già manifestati nelle pregressa comunicazione. Le dimissioni sono state accettate dalla dirigenza biancoazzurra. Anastasi, d’intesa con la Società, ed in particolare con il Presidente Giuseppe Deni, accetta di ricoprire un ruolo di responsabilità all’interno del club akragantino. L’Akragas coglie l’occasione per ringraziare Giuseppe Anastasi per i risultati ottenuti, per il grande impegno profuso e la professionalità dimostrata in questi sei mesi alla guida della squadra biancoazzurra.

